Er werde ein paar Tage pausieren und versuchen, rechtzeitig wieder fit zu werden, teilte Zverev den Zuschauern in Adelaide mit. Die Verletzung hatte sich Zverev am Montag im Training zugezogen.

Zverev hatte zusammen mit Angelique Kerber am Sonntag das Hopman-Cup-Finale in Perth gegen das Schweizer Duo Belinda Bencic/Roger Federer mit 1:2 verloren. Am Sonntagabend war er nach Adelaide geflogen, wo er am Montagabend bei der World Tennis Challenge gegen den Kroaten Borna Coric spielen sollte.

Zverev war bei den Australian Open 2017 und 2018 jeweils in der dritten Runde ausgeschieden. Sein bisher bestes Resultat bei einem Grand-Slam-Turnier ist das Viertelfinale bei den French Open 2018.

