Bachinger gewinnt deutsches Viertelfinale gegen Maden

Der 31-Jährige aus München setzte sich bei dem Tennis-Hartplatz-Turnier am Freitagabend mit 6:3, 2:6, 6:4 durch und trifft nun in der Vorschlussrunde auf Kei Nishikori. Gegen den an Nummer eins gesetzten Japaner hatte Bachinger in diesem Jahr beim Turnier in Halle verloren.

Bachinger beendete den überraschenden Siegeszug von Maden, der in Metz zuvor Mischa Zverev und den Franzosen Benoit Paire bezwingen konnte. Kurios: Bereits in der Qualifikation hatte Bachinger gegen Maden gewonnen. Dieser war dann als Lucky Loser ins Hauptfeld des mit 501 345 Euro dotierten Turniers gerutscht. Das zweite Halbfinale bestreiten der Franzose Gilles Simon und der Rumäne Radu Albot.

(dpa/ako)