Petkovic erreicht zweites Halbfinale in diesem Jahr

Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou ihr zweites Halbfinale in diesem Jahr erreicht. Die 31 Jahre alte Darmstädterin besiegte im Viertelfinale die an Position sieben gesetzte Weißrussin Wera Lapko 6:2, 7:6 (7:2). In der Runde der letzten vier trifft die Nummer 85 der Tennis-Weltrangliste auf Wang Qiang (China/Nr. 3) oder Fiona Ferro (Frankreich).

Petkovic war nach ihrem Halbfinaleinzug beim Turnier in Washington Anfang August bei den Turnieren in New Haven und Cincinnati in der Qualifikation gescheitert. Bei den US Open in New York schied sie in der ersten Runde aus.

Bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Turnier in Guangzhou war die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki im Achtelfinale ausgeschieden.

