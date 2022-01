Morgen entscheidet sich, ob der zu den Australian Open darf : Mutter von Tennis-Star Djokovic: „Ich weiß nicht, warum er sich nicht impfen lassen will“

Darf der serbische Tennis-Star Novak Djokovic an den Australien Open, einer der vier Grand Slams, teilnehmen? Die Entscheidung soll am Donnerstag fallen. Foto: dpa/Mark Baker

Melbourne Weiterhin ist unklar, ob der ungeimpfte Tennisspieler Novak Djokovic an den Australian Open teilnehmen darf. In der Diskussion äußerte sich mit dramatischen Worten jetzt seine Mutter, Dijana Djokovic. Und Tennis-Legende Boris Becker sieht nur einen Ausweg.

Noch immer ist offen, ob er im Land bleiben und an den am Montag beginnenden Australian Open teilnehmen darf. Eine Entscheidung wird vor Donnerstag auch nicht erwartet. Und so lange gehen die Diskussionen um Tennis-Star Novak Djokovic weiter ...

Jetzt äußert sich seine Mutter Dijana mit emotionalen Worten zu seiner Situation: „Das ist die schwierigste Zeit für uns. Nicht mal in meinen schlimmsten Träumen hätte ich erwartet, dass so etwas passieren kann. Ich habe den Prozess mit meinem Mann in der Nacht verfolgt und fragte ihn: ‚Ist das echt? Ist das ein Film?‘ Wir haben tagelang nicht geschlafen, sind sehr müde“, sagte sie dem Sender Channel 7.

Warum lässt sich Tennis-Star Djokovic nicht impfen?

„Ich weiß nicht, warum er sich nicht impfen lassen will“, sagt die Mutter des Tennis-Stars – fügt zugleich aber in aller Deutlichkeit hinzu: „Das kann ja jeder auf dieser Welt für sich entscheiden. Das ist ein Menschenrecht. Wenn er gesund ist, kann er jeden Tag einen PCR-Test machen und man wird sehen, er ist gesund. Also wo ist das Problem?“ Jeder Mensch auf der Welt habe die Möglichkeit, diese Wahl zu treffen. Ihr Appell ist eindeutig: „Werfen Sie ihn nicht raus. Er ist kein Politiker, er ist ein Tennisspieler. Er ist kein Krimineller, er ist doch kein Mörder.“

Die Eltern von Novak Djokovic: Srdjan und Dijana Djokovic Foto: imago images/GEPA pictures/GEPA pictures/ Aleksandar Djorovic via www.imago-images.de

Djokovics Vater mit abstrusem Jesus-Vergleich – Boris Becker übt Kritik

Djokovics Vater Srdjan hatte zuvor auf einer Pressekonferenz in Belgrad gesagt: „Jesus wurde gekreuzigt, ihm wurde alles angetan, und er ertrug es und lebt immer noch unter uns. Jetzt versuchen sie Novak auf die gleiche Weise zu kreuzigen und ihm alles anzutun.“ Der dreimalige Wimbledon-Sieger Boris Becker hat manche Äußerungen der Familie von Tennisprofi Novak Djokovic in den vergangenen Tagen als nicht hilfreich kritisiert. „Da ist der Vater bestimmt über das Ziel hinausgeschossen. Einige Aussagen, die er vor vier oder fünf Tagen gemacht hat, wird er heute bestimmt bereuen. Dass da von seiner Familie Aussagen getätigt wurden, hat ihm nicht gerade geholfen“, sagte der ehemalige Trainer des Weltranglisten-Ersten in dem am Mittwoch veröffentlichten Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ball“. Die Eltern des 34 Jahre alten Djokovic seien „sehr emotional“, sagte Becker.

Boris Becker hat Mitleid mit Djokovic – und rät zur Corona-Impfung

Djokovic war in der vergangenen Woche die Einreise nach Australien verweigert worden, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und den Behörden die Dokumentation seiner medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht ausreichte. Weil die Grenzbeamten ihm nicht die vereinbarte Zeit zur Klärung zugestanden hatten, wurde die Entscheidung am Montag gekippt.

„Der Arme tut mir auch erst mal leid. Ich kenne ihn sehr gut, und wir sind immer noch eng befreundet. Da ist einiges schiefgelaufen“, sagte Becker und betonte: „Die Frage ist: ‚Wer war der böse Bube? Die Öffentlichkeit meint, es ist Novak Djokovic. Er macht schon mal einen Doppelfehler, aber er hatte die richtigen Dokumente“, resümiert Becker.

Generell empfahl der 54-Jährige seinem früheren Schützling, sich impfen zu lassen – auch mit Blick auf die weiteren Turniere im Jahr: „Die Reglements werden eher strenger als lockerer. Deswegen wäre meine Meinung: Junge, jetzt spiele die Australian Open, so gut es geht, aber dann versuche einzusehen, dass es geimpft leichter für dich sein wird. Ob er das macht, weiß ich nicht“, sagte Becker.

Djokovic gerät am Mittwoch erneut unter Druck – so reagiert er auf die Vorwürfe

Am Mittwoch war Djokovic noch mehr in Bedrängnis geraten, nachdem bekannt geworden war, dass es mögliche Ungereimtheiten bei der Datierung seines positiven Corona-Tests gebe. Darüber hinaus räumte der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien eine „Fehleinschätzung“ ein. Er war trotz seines Covid-19-Befundes zu einem Interview samt Foto-Shooting bei der französischen Sportzeitung „L'Equipe“ erschienen am 18. Dezember 2021. Die falschen Angaben auf seinem Einreiseformular bezeichnete Djokovic jedoch als „menschlichen Fehler“ seines Agenten, „der sicher nicht absichtlich“ geschehen sei. „Obwohl ich nach dem Interview nach Hause bin und mich für die vorgeschriebene Dauer in Isolation begeben habe, war das, nach genauerem Nachdenken, eine Fehleinschätzung und ich sehe ein, dass ich diese Verpflichtung hätte verschieben sollen.“ In einem längeren Statement auf Instagram, seinen ersten Äußerungen seit seiner Landung, wehrte er sich aber vor allem gegen zwei Vorwürfe: Weder habe er absichtlich eine falsche Angabe gemacht zu seinem Reiseverhalten in den 14 Tagen vor dem Flug nach Melbourne, noch habe er im Wissen seines positiven Coronatests im Dezember eine Veranstaltung mit Kindern besucht und sich dort ohne Maske bewegt.

Doch selbst um die Daten gibt es Diskussionen. So schreibt „Der Spiegel“, dass der positive Corona-Test, den Djokovic bei seiner Einreise vorgelegt hat und der der Grund für die Ausnahmegenehmigung war, möglicherweise an einem anderen Tag durchgeführt worden sein könnte. Demnach solle der von den Djokovic-Anwälten vorgelegte PCR-Test in einer serbischen Datenbank auf ein späteres Datum datiert sein und nicht vom 16. Dezember stammen – wie von Djokovic behauptet.

Darf Djokovic an Australien Open teilnehmen? Entscheidung am Donnerstag

Doch trotz der Vorwürfe luden die Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers der neuen Saison Djokovic für Donnerstag zur Auslosung (mit dem Serben als Nummer eins der Setzliste) ein. Ob Djokovic am Grand-Slam-Turnier zur Titelverteidigung teilnehmen kann, ist aber noch unklar. Einem Medienbericht zufolge sollte eine Entscheidung darüber nicht vor Donnerstag fallen. Noch immer kann der australische Einwanderungsminister Alex Hawke den Daumen für ein Visum heben oder senken.

(dpa)