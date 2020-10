Fußball-Saarlandliga : Die Trainer sind jedenfalls optimistisch

In der Saarlandliga geht es hart zur Sache. Daran müssen sich Aufsteiger erst noch gewöhnen. In dieser Situation kämpfen Mengens Nils Hoffknecht und Nico Valentini (in rot, von links) sowie Auersmachers Nils Cuccu und Maurice-Niclas Straub (von links) um den Ball. Foto: Stefan Holzhauser

Bliesmengen-Bolchen/Homburg Die beiden Saarpfalz-Teams in der Fußball-Saarlandliga bisher im unteren Tabellenbereich. Sowohl für Bliesmengen-Bolchen wie für den FC Homburg II lautet die Devise nach der Zwangspause: einfache Fehler abstellen.

„Gut war bislang definitiv der gezeigte Einsatz. Außerdem haben wir in Sachen Offensivspiel bislang viele gute Chancen herausgearbeitet. Im Gegenzug ist das Abwehrverhalten ausbaufähig. Das schiebe ich aber nicht auf unsere Verteidiger. Das physische Spiel ist gegenüber allen anderen saarländischen Klassen der größte Sprung“, meint Vitt. Man müsse in der Saarlandliga auch mal „dreckig sein“. Mit den erreichten acht Punkten sei man nun „richtig in der Klasse angekommen“. Man könne „definitiv in der Saarlandliga mithalten“. Weniger gut wäre allerdings das bisherige Verletzungspech gewesen, was vermutlich auf die höhere Intensität in der höchsten saarländischen Amateurliga zurückzuführen sei.