Gibt es die Schiedsrichtergruppe Nahe noch oder nicht? : Zwangsauflösung sorgt für riesigen Ärger

Saarbrücken Laut dem Saarländischen Fußball-Verband existiert die Schiedsrichtergruppe Nahe nicht mehr. Diese wehrt sich dagegen vor Gericht.

Der Verband, genauer gesagt der Kreisschiedsrichterausschuss (KSA) Nordsaar und der Verbandsschiedsrichterausschuss (VSA) um Kreisobmann Georg Wettmann haben zum 7. Januar die Schiedsrichter-Gruppe Nahe aufgelöst. Die will das nicht akzeptieren, sieht sich als weiter existent sowie das Vorgehen des SFV als rechtswidrig an und gezwungen, den Rechtsweg zu bestreiten.

Zum Hintergrund: Der SFV möchte vor dem Hintergrund des demografischen Wandels schon seit 2017 die Struktur seiner Schiedsrichtergruppen reformieren. Als Argument für neu geschaffene Großgruppen kam auch, dass die Referenten dann statt zu mehreren nur noch zu einem Lehrabend-Termin fahren müssen. So wurden im Kreis Westsaar 2017 aus der Gruppe Wadgassen und der Gruppe Saarlouis die Großgruppe Saarlouis, aus der Gruppe Perl und Merzig die neue Großgruppe Merzig. Letzteres geschah dem Vernehmen nach auch nicht geräuschlos, es gab Proteste, Schiedsrichter sollen aufgehört haben.

Im Nordsaarkreis hätten nun die Gruppen Weiselberg, Nahe und St. Wendel zu einer Großgruppe verschmolzen werden sollen. Das Problem: Es gibt Gruppen, die nicht fusionieren müssen. „Wir haben uns nie geweigert zu fusionieren. Aber: Entweder das machen alle oder keiner. Das sollte für alle gelten“, sagt der Obmann der Gruppe Nahe, Peter Fischer. Er ist überhaupt nicht gegen eine Fusion und gibt zu: „Unsere Gruppe ist schon etwas überaltert, viele sind über 60. Uns war klar, dass wir irgendwann eine Fusion machen müssen.“ Aber auch kleinere Gruppen hätten ihre Vorteile wie kürzere Anfahrtswege und dass der Obmann jeden Schiedsrichter gut kennt und genau weiß, was er pfeifen kann und will.

Weil das Verbandsgericht ihrer Meinung nach untätig ist, hat der Anwalt der Gruppe Nahe eine einstweilige Verfügung beim Amtsgericht eingereicht mit dem Inhalt, den Status quo bis zu einer Klärung beizubehalten. Dazu führte die Gruppe am 19. Januar eine Versammlung durch und wählte Fischer erneut zum Obmann. Die Wahl sei ohne rechtliche Relevanz, schrieb SFV-Justiziar und Vorstands-Mitglied Joachim Schmieden. Die Gruppe sei aufgelöst, Fischer habe kein Amt mehr, dazu könne sich die Gruppe nicht dagegen wehren, weil sie eh schon rechtsgültig aufgelöst sei und kein Verbandsorgan sei und daher kein Einspruchsrecht habe.

Der Verband schuf zudem Fakten, indem Fischers Zugang zum verbandseigenen System DFBnet deaktiviert wurde. Ein Einspruch sei nicht gerechtfertigt, weil man kein Verbandsgremium wäre, argumentiert der SFV, Nahe-Obmann Fischer nicht antragsbefugt. Fischer solle „die Entscheidungen der zuständigen Verbandsorgane akzeptieren und sich auf seine eigentliche Aufgabe als Schiedsrichter konzentrieren“, heißt es in einem Schreiben des SFV-Justiziars.

Die Richterin, bei der die einstweilige Verfügung am Amtsgericht Saarbrücken landete, fällte vergangene Woche eine Entscheidung. Die Eilbedürftigkeit bestätigte sie nicht, bescheinigte der Gruppe Nahe aber das Recht, den Rechtsweg zu beschreiten, weil die Rechtsabteilung des Verbandes untätig bleibt. Unter Juristen wird das als Niederlage des Verbandes um seinen Justiziar Joachim Schmieden gewertet. Damit habe die Amtsrichterin die Gruppe de facto als nicht offiziell aufgelöst angesehen. Das könne juristische Folgen haben.

Volkmar Fischer sieht den Antrag auf einstweilige Verfügung dagegen als zurückgewiesen an. Dem hält Meisberger entgegen: „Nach dem Beschluss ist unsere Sichtweise richtig. Wir sind ein Verbandsorgan“, sagt er: „Sollte sich nichts tun, könnten wir vor ein ordentliches Gericht ziehen. Das Tätigwerden des Gerichts ist notwendig wegen der Nicht-Tätigkeit der Verbandsjustiz.“

Beim Wahlabend der neuen Fusionsgruppe wollten Fischer und Meisberger daher fragen, ob sie überhaupt stimmberechtigt sind. „Wenn wir es sind, enthalten wir uns, um nichts zu verfälschen. Sind wir es nicht, ist das für mich ein Indiz, dass wir als Gruppe weiter existent sind“, sagt Meisberger, der seit 1974 zur Pfeife greift. Der für Montag geplante Wahlabend wurde kurzfristig mit einer E-Mail am Nachmittag „wegen der Unwetterwarnung“ auf kommenden Montagabend verlegt. SFV-Justiziar Schmieden habe grünes Licht gegeben, dass die Wahlen stattfinden können, sagt Schiedsrichter-Chef Volkmar Fischer.

Peter Fischer und Stefan Meisberger würden beide gerne weiterarbeiten. Aber: „Wenn eine Zwangsfusion kommt, wollen viele unserer Schiedsrichter aufhören“, sagen sie. In Zeiten des Schiedsrichter-Mangels wäre das ein schlechtes Zeichen. „Emotion ist immer ein schlechter Ratgeber“, sagt der Schmelzer Meisberger, dessen Sohn Patrick Spiele bis zur Regionalliga pfiff. Er erklärt: „Wir sind keine Hardliner, möchten auch am liebsten einen Kompromiss. Aber es geht nicht in einem Rechtsstaat, dass wir kein rechtliches Gehör bekommen.“