Kostenpflichtiger Inhalt: Machtkampf im Saarfußball : Zöhler präsentiert seine Mannschaft 2020

Sie wollen nach dem Verbandstag im März den SFV leiten: Uli Kiefer, Lars Diedrich, Josef Kreis, Adrian Zöhler, Joachim Schmieden, David Lindemann und Michael Scholl (von links). Es fehlt Nicole Recktenwald. Foto: Andreas Schlichter

Burbach Lars Diedrich und David Lindemann sollen die neuen Vizepräsidenten im Saarländischen Fußball-Verband werden.

Als letzter der drei Bewerber um das Amt des Präsidenten beim Saarländischen Fußball-Verband (SFV) hat Adrian Zöhler am Donnerstag das Team vorgestellt, mit dem er nach dem Verbandstag am 28. März den größten Fachverband im Landesportverband für das Saarland führen (LSVS) möchte. Sechs Männer und eine Frau gehören zur „Mannschaft 2020“ wie sich die Gruppe nennt, die sich und ihre Ziele in der Vereinsgaststätte der Sportfreunde Saarbrücken in Burbach präsentierte.

„Wir wollen attraktive Wettbewerbe gestalten. Wir wollen bestmögliche Qualifizierung für Haupt- wie Ehrenamtler. Und wir wollen der gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs bestmöglich gerecht werden. Das Ganze ist überschrieben mit bestmöglicher Kommunikation“, sagte Zöhler, der bislang die Ämter des Vizepräsidenten des SFV und des Präsidenten des LSVS innehat: „Das Amt des LSVS-Präsidenten endet, wenn die beiden hauptamtlichen Geschäftsführer gefunden sind. Meine ganze Konzentration gilt künftig nur dem Fußball.“

Neben Zöhler waren nur zwei Mitglieder der Mannschaft 2020 bislang im Vorstand des SFV tätig. Lehrerin Nicole Recktenwald (TuS Jägersfreude) soll sich auch künftig um den Frauen- und Mädchenfußball kümmern, Joachim Schmieden Justiziar bleiben. „Wir hatten in der Vergangenheit einige Kämpfe bestreiten müssen. Ich erinnere an die Geschichte der zweiten Mannschaft des 1. FC Saarbrücken und DJK Bildstock oder bei den Damen mit dem SV Göttelborn und der SV Elversberg. Und nicht zuletzt die unangenehme Geschichte mit dem außerordentlichen Verbandstag“, erinnerte der Jurist vom SV Scheidt an das Tauziehen um den Verbandstag, das erst durch eine Güteempfehlung des Schiedsgerichts endete. „Ich bin Rechtsberater des Verbandes, aber auch der Vereine“, sagte Schmieden.

Neue Gesichter im Vorstand wollen Lars Diedrich (SV Felsberg) und David Lindemann (Palatia Limbach) werden. Beide treten als Vizepräsidenten an. Der 50-jährige Diplom-Betriebswirt Diedrich hat Erfahrung in der Vorstandsarbeit im Verein und als Klassenleiter beim Verband. Der 42-jährige SPD-Politiker Lindemann ist Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium. Beide sehen den SFV künftig mehr als „Dienstleister der Vereine“ (Lindemann) und wollen „die Erfahrung aus Vereins- und Verbandsarbeit verknüpfen“ (Diedrich).

Seine Erfahrung als Profi unter anderem unter Klaus Schlappner beim 1. FC Saarbrücken sowie als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer will der 52-jährige Uli Kiefer (SV Weiskirchen) einbringen. Er ist als Schatzmeister vorgesehen. Mit „moderner Öffentlichkeitsarbeit“ will Michael Scholl (SV Hasborn) die Arbeit des Verbandes besser kommunizieren. „Ehrenamtliches Engagement ist wichtig, und man kann in diesem Verband viel bewegen“, glaubt der 37-jährige Geschäftsführer der Union-Stiftung und frühere Mitarbeiter der Landesmedienanstalt. Alle Bewerber haben erklärt, nur in der Mannschaft 2020 mit Adrian Zöhler zur Verfügung zu stehen.

Josef Kreis, der designierte Vorsitzende des Verbandsspielausschusses, gehörte zunächst auch den Personaltableaus der Mitbewerber Thorsten Klein und Udo Hölzer an. „Aus der Gruppe von Thorsten Klein habe ich mich zurückgezogen, bei Udo würde ich auch zur Verfügung stehen“, sagte Kreis: „Ich möchte der erste Ansprechpartner der Vereine sein, nicht nur wenn es um Spielangelegenheiten geht.“