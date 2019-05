Triathleten Ziegler, Breinlinger und Schwetz treten an : Breinlinger, Schwetz und Ziegler bei der EM

Weert An diesem Wochenende finden im niederländischen Weert die Triathlon-Europameisterschaften statt. Nick Ziegler von der DJK SG St. Ingbert hat sich für das Juniorenrennen qualifiziert. Jonas Breinlinger (Saarbrücken) und der für Bous startende Maximilian Schwetz gehen am Samstag neben Lasse Lührs (Potsdam) im Eliterennen der Männer an den Start.

