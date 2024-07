In Paris Zeitplan für Olympia 2024 – wann Sie die Saar-Sportler im TV und Stream sehen

Zwölf Jahre ist es her, dass sich die Deutschen Volleyball-Männer zuletzt für die Olympischen Spiele qualifizieren konnten. Dass das DVV Team in Paris dabei sein wird, ist aber nicht nur wegen der langen Durststrecke eine Sensation. Beim Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro im Oktober 2023 schlugen sie Weltmeister Italien und Gastgeber Brasilien. Gelingt Moritz Reihert und seinem Team eine ähnliche Sensation jetzt in Paris?