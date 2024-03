„Es war ein verdienter Sieg für uns“ Wunn köpft Auersmacher zum Sieg gegen Mechtersheim

Der SV Auersmacher hat unter dem neuen Trainer Stephan Otte den vierten Sieg im fünften Spiel geholt. An diesem Samstagnachmittag gewann der SVA in der Oberliga Rheinland/Pfalz Saar mit 1:0 gegen den TuS Mechtersheim. „Es war ein verdienter Sieg für uns. Vor allem gegen den Ball haben wir richtig gut verteidigt. Mit dem Ball haben wir uns zu viele Fehlpässe erlaubt. Das hat mir nicht so gut gefallen“, so Stephan Otte.