Titelverteidiger ausgeschaltet : Gaga schafft die Sensation und schlägt Rob Cross

Gabriel Clemens aus Saarwellingen schaffte am Sonntag den bislang größten Erfolg seiner Darts-Karriere und zog in die zweite Runde des World Matchplays ein. Foto: Heiko Lehmann

Milton Keynes Darts-Profi Gabriel Clemens aus Saarwellingen hat am Sonntagabend die große Sensation beim World Matchplay im englischen Milton Keynes geschafft.

Der 36-Jährige bezwang in der ersten Runde des zweitgrößten Darts-Turniers der Welt den Titelverteidiger und ehemaligen Weltmeister Rob Cross aus England mit 10:8. „Es war kein gutes Spiel von uns beiden. Am Ende hatte ich etwas mehr Glück. Mehr kann ich so kurz nach dem Spiel noch nicht sagen“, sagte der wie immer sehr bescheidene Saarwellinger nach seinem bislang größten Erfolg seiner Karriere.