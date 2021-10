Schon nach Runde eins : Darts-Profi Gabriel Clemens scheidet beim World Grand Prix aus

Leicester Der saarländische Darts-Profi und die deutsche Nummer eins im Darts-Sport Gabriel Clemens ist am Montagabend in der ersten Runde des World Grand Prix gescheitert. Er verlor in der ersten Runde gegen den Niederländer Vincent van der Voort mit 0:2 nach Sätzen.

Vor etwa 500 Zuschauern in der Morningside Arena im englischen Leicester konnte „Gaga“ den Holländer im ersten Satz zwar zum 2:1 breaken, verlor aber den ersten Satz dennoch mit 2:3. Der World Grand Prix ist das einzige Turnier im Darts-Profi-Zirkus bei dem die Spieler zum Start eines jeden Spiels zuerst ein Doppelfeld treffen müssen. Und das verpasste der Saarländer im gesamten Spiel zu oft.

