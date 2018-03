Wolfsburg schlägt Prag im Hinspiel mit 5:0

Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg steht in der Champions League dicht vor dem Sprung ins Halbfinale. Die Gastgeber setzten sich gestern im Viertelfinal-Hinspiel mit 5:0 (3:0) gegen den tschechischen Meister Slavia Prag durch. Die Dänin Pernille Harder (12./58.), die Norwegerin Caroline Hansen (13.), die Isländerin Sara Björk Gunnarsdottir (39.) und Ewa Pajor aus Polen (85.) trafen für den Champions-League-Sieger von 2013 und 2014. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) in Prag statt.