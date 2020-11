Führungswechsel : Brünnler an der Spitze des Fußballkreises Ostsaar

Der neue Ostsaar-Fußballkreis-Vorsitzende Wolfgang Brünnler an seinem Schreibtisch zu Hause in Einöd, wo er die Arbeit im Ostsaarkreis jetzt koordiniert. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Einöd Seit drei Jahren führt der 69-jährige Wolfgang Brünnler die Spielvereinigung Einöd-Ingweiler, deren aktive Mannschaft in der Landesliga spielt und der knapp 600 Mitglieder angehören.

Jetzt trat er beim Kreis- und Kreisjugendtag Ostsaar des saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) in Erbach die Nachfolge des Kreisvorsitzenden Ostsaar Günter Brabänder aus Neunkirchen an. Er hatte die Ostsaarvereine 15 Jahre geführt und trat zu einer Wiederwahl nicht mehr an.

Brünnler betritt Neuland. Früher war er selbst aktiver Fußballer, „erst Rechtsaußen, dann schneller Verteidiger“. Er spielte noch mit 55 Jahren bei den „Alten Herren“ und war vor drei Jahrzehnten schon einmal für einige Jahre Vereinschef seines Heimatclubs.In seiner Funktion als Vorstand der Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz, die er elf Jahre leitete und deren Aufsichtsrat er heute noch angehört, hatte er durch das Volksbanken-Hallenmasters zwar enge Kontakte zum Fußballverband, doch war er noch nie in die Strukturen des mit 100 000 Mitgliedern größten Einzelsportverbandes des Saarlandes eingebunden. „Das neue Amt ist eine Herausforderung. Ich muss mich in dieser durch die Corona-Pandemie bestimmten Zeit in den Prozess hineinarbeiten, da ich noch nie verbandsmäßig unterwegs war“, so Brünnler. Seine Hauptaufgabe wird es sein, den Kontakt mit den Vereinen zu pflegen. In den DFB-Strukturen wird die Funktion „Clubberater“ genannt, intern spricht man von einem „Hauptkümmerer“, der sich um die aktuell 86 Vereine im Ostsaarkreis kümmert, deren Nöte aufnimmt und somit die Kommunikation verbessert.