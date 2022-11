Vor der umstrittenen Wüsten-WM : Wer diese WM schaut, muss auch kritisch auf Katar blicken

Meinung Saarbrücken Die WM in Katar ist aus gutem Grund umstritten. Dennoch könnte sie in dem Land etwas bewirken – und die Fifa zum Nachdenken bringen.

Public Viewing bei Glühwein? Nein, danke! Wer in diesen Tagen mit eingefleischten Fußballfans spricht, merkt schnell: Die Lust auf die Weltmeisterschaft in Katar ist bei ihnen meist so groß wie die auf einen Hagelschauer beim Picknick. Die erste und hoffentlich auch letzte WM im Winter wird das wohl monströseste Sport-Großereignis aller Zeiten. Korruption bei der Vergabe, die Ausbeutung der Bauarbeiter, Tausende Tote, die stete Nichtachtung der Menschenrechte – die Liste der Kritikpunkte ist lang. Heruntergekühlte Stadien bei 50 Grad in der Wüste, während manch einer in Deutschland die Heizung aus Kostengründen auslässt, war und ist niemandem schlüssig zu vermitteln – schon aus ökologischen Gründen.