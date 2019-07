Saarlandliga : Köllerbach will den Aufstieg

In der vergangenen Saison hatten die Sportfreunde Köllerbach, hier im Bild mit Yannick Nonnweiler und Yannick Momper (links), häufig Grund zum Jubeln. Sie wurden Zweiter in der Saarlandliga, scheiterten letztlich aber in den Aufstiegsspielen. In dieser Saison wollen die Köllerbacher wieder angreifen. Foto: Thomas Wieck