Williams spielt vier Monate nach Babypause wieder

Tennis-Star Serena Williams gibt knapp vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi ihr Comeback. Wie der Veranstalter in den Vereinigten Arabischen Emiraten mitteilte, spielt Williams am kommenden Samstag gegen die lettische French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Williams letzte Partie war der Sieg bei den Australian Open im Januar 2017 gegen ihre Schwester Venus. Serena Williams hat bisher 23 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen.