Weltmeister Zeuge muss auch gegen Don King ankämpfen

Wohin Tyron Zeuge in diesen Tagen in Hamburg auch kommt – Promoter-Legende Don King ist schon da und lächelt alles in Grund und Boden. Ob Pressekonferenz oder Medientraining – der Weltstar mit der Starkstromfrisur macht kräftig Werbung für seinen nigerianischen Schützling Isaac Ekpo, der Zeuge an diesem Samstag (22 Uhr/Sport1) den WBA-Gürtel im Supermittelgewicht entreißen will. „Wir sind hungrig. Wir wollen den Sieg“, tönt der 86-jährige US-Amerikaner, der die Herzprobleme früherer Jahre überwunden hat.