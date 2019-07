Tennis : Milan Welte schnappt sich den Titel

Neunkirchen/SULZBACH Milan Welte vom Tenniszentrum Sulzbachtal wird Premierensieger beim U18-Tennisturnier in Neunkirchen. Er setzt sich gegen internationale Konkurrenz durch und lässt sich auch durch eine wetterbedingte Unterbrechung nicht aufhalten.

Ja, gibt es denn so was? Ausgerechnet ein Saarländer hat sich den Premieren-Sieg beim Grade 3-Tennisturnier der Altersklasse U18 gesichert, quasi beim Heimspiel im eigenen Wohnzimmer. „Viel besser hätte die Woche nicht laufen können. Das war eigentlich eine perfekte Woche“, strahlte der 18-Jährige Milan Welte. Auf der Tennisanlage am Biedersberg in Neunkirchen feierte er am Samstag nach einem überzeugenden Finale seinen ersten Sieg bei einem Turnier dieser Kategorie. „Mit Sicherheit ist das neben dem Gewinn der deutschen Meisterschaft einer meiner größten Erfolge“, meint der Meister der Klasse U16 von 2017. Am Freitag kämpfte sich der an Position sieben gesetzte Saarländer gegen den Belgier Raphael Collignon (6) zurück und siegte 6:7 6:1 6:4. Tags zuvor war die Partie beim Stand von 5:6 im ersten Satz aufgrund starken Regens noch unterbrochen worden. „Das gab mir nochmal einen Extra-Schub, dass ich nach dem Rückstand und dem Abbruch wieder zurückkommen konnte“, freute sich Welte. Immerhin hatte Collignon vorher den bestgesetzten Letten Karlins Ozolins (4:6 7:6 6:4) eliminiert. „Im Finale war ich dann direkt von Anfang an perfekt im Spiel drin. Der erste Satz war wirklich sehr gut, im zweiten hat er besser aufgeschlagen“, analysierte er seinen Gegner, den Norweger Herman Hoeyerall. „Es war deutlich schwieriger, bei seinem Aufschlag zu breaken. Aber das hat am Ende dann auch noch geklappt.“ Mit 6:2 und 6:4 stürmte der Saarländer am Samstag zum Titel.