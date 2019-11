Weltcup im Turnen : Dauser und Wernjajew präsentieren sich stark

Cottbus Lukas Dauser von der TG Saar hat zum Abschluss des Turn-Weltcups in Cottbus den vierten Platz im Barren-Finale belegt. Der 26 Jahre alte Sportsoldat bekam am Sonntag vor 1500 Zuschauern in der ausverkauften Lausitz-Arena an seinem Paradegerät 15,166 Punkte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Besser waren nur der ukrainische Olympiasieger Oleg Wernjajew (ebenfalls TG Saar/15,400), der Chinese You Hao (15,400) und der Russe Wladislaw Poliatschow (15,366).

Sind Wernjajew und Dauser in Top-Form, steigen damit auch die Chancen der TG Saar im Titelfinale um die Meisterschaft der Deutschen Turnliga (DTL) am kommenden Samstag (18 Uhr) in Ludwigsburg gegen den KTV Straubenhardt.