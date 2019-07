Boxen : Viel Nachwuchs im Neunkircher Boxclub

Neunkirchen Das Welpencamp des Boxclubs 1921 Neunkirchen war ausgebucht und international besetzt.

Das Welpencamp des Boxclubs 1921 Neunkirchen, basierend auf dem Grundsatz der Zusammenarbeit von Boxvereinen im Bereich der Jugendarbeit, wurde vor Kurzem bereits zum dritten Mal durchgeführt. Und es war eine Veranstaltung, die ihre Vorgänger in vielerlei Hinsicht in den Schatten stellte. Zum einen die reine Teilnehmerzahl – insgesamt 32 Jungs und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren kamen aus vier Vereinen und verbesserten ihre boxerischen Fähigkeiten gemeinsam unter der Obhut von fast einem Dutzend Trainern und Betreuern.

Nach der Begrüßung der jungen Sportlerinnen und Sportler aus Idar-Oberstein, Kaiserslautern, vom gastgebenden Verein Boxclub 1921 Neunkirchen und den Sportsfreunden aus Esch-sur-Alzette, mit denen der Boxclub gerade im Jugendbereich sehr eng und gut zusammenarbeitet, ging es sofort in die Vollen: B-Lizentrainer Dirk Müller verlangte in der ersten Trainingseinheit einiges ab, aber die jungen Athleten zeigten sich gut vorbereitet und sehr motiviert. Kraft, Ausdauer, Koordination, Boxschule, Kombinationen, und für die bereits etwas Erfahreneren einige Sparringseinheiten ließen den Samstag wie im Flug vergehen.

Mit dem Bus des Boxclubs Esch ging es dann an die Landessportschule, wo die Zimmer bezogen wurden. Zum Ausruhen blieb allerdings keine Zeit – es folgte eine sehr interessante Führung durch den angrenzenden Wildpark, die den Boxerwelpen ganz neue Einblicke in die heimische Tierwelt ermöglichte und bei der vor allem die Luchse und die Esel einen nachhaltigen Eindruck hinterließen.

Das Abendessen war ebenfalls etwas ganz Besonderes: Mitten im Wald hatte das Betreuerteam in der Grillhütte am Römerbrünnchen bereits ein Feuer gerichtet, so dass es nach einem kurzen Fußmarsch leckere Würstchen und als Abschluss Marshmallows gab.

Am kommenden Tag waren alle um sieben Uhr in Laufausrüstung wieder auf den Beinen und begannen den Trainingstag mit einem Waldlauf. Nach dem reichhaltigen Frühstück ging es per Bus wieder an die TuS-Halle nach Neunkirchen, wo das Trainerteam bereits ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt hatte. Die Unterstützung durch die mitgereisten Trainer und Betreuer war vorbildlich und erlaubte eine individuelle Betreuung, so dass alle Nachwuchsboxer gute Fortschritte verzeichnen konnten.