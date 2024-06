Wettkampf in Rom Welche Ziele sich der Rehlinger Richard Ringer bei der Leichtathletik-EM kurz vor Olympia setzt

Langstreckenläufer sind Einzelkämpfer. In aller Regel sind sie auf sich alleine gestellt und fokussieren sich nur auf ihre individuelle Leistung. Wettbewerbe, in denen Teamergebnisse zählen, sind eher die Seltenheit. Es gilt stattdessen der Kampf gegen die Uhr um die bestmögliche Zeit, jeder kämpft für sich. Auch für Marathon-Europameister Richard Ringer ist dies im Normalfall so.