Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) darf Fußballclubs für das Fehlverhalten seiner Anhänger nicht mit einem Punktabzug bestrafen, solange damit nicht ein unfair erlangtes Spielergebnis ausgeglichen wird. Das entschied das Landgericht Frankfurt am Mittwoch und gab dem SV Waldhof Mannheim mit seiner Klage gegen den Abzug von drei Punkten Recht. Der DFB müsse den Punktabzug zurücknehmen. Der Verband will das Urteil prüfen und voraussichtlich dagegen vorgehen.

Auch im Saarland war der Richterspruch lange mit Spannung erwartet worden. Der 1. FC Saarbrücken war bis vor Kurzem erster Verfolger des Spitzenreiters der Regionalliga Südwest. Die Tabelle galt wegen des Rechtsstreits nur unter Vorbehalt. Nach der jetzigen Entscheidung liegt der FCS elf Punkte hinter den Kurpfälzern, der FC Homburg zehn.

Waldhof hatte sich mit der Klage gegen die Strafe für die Verstöße seiner Anhänger im abgebrochenen Aufstiegsspiel zur 3. Liga gegen den KFC Uerdingen im Mai 2018 gewehrt. Während der Partie hatten Waldhof-Fans Rauchbomben auf das Spielfeld geworfen – was zum Abbruch führte. „Der Punktabzug verfälscht den sportlichen Wettbewerb. Diesen in fairer Weise zu fördern, ist oberster Satzungszweck des DFB. Ein Punktabzug ist daher in aller Regel nur gerechtfertigt, wenn er dazu dient, einen unberechtigt oder in sonstiger Weise unfair erlangten Vorteil wieder rückgängig zu machen“, sagte der Vorsitzende Richter Richard Kästner.

Die Entscheidung des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Gegen sie kann binnen eines Monats beim Oberlandesgericht Berufung eingelegt werden. „Der Richterspruch deckt sich nicht mit unserer Rechtsauffassung“, sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch laut Mitteilung des Verbandes. Man werde die schriftliche Begründung abwarten. „Es ist davon auszugehen, dass der DFB anschließend Berufung einlegen wird“, erklärte Koch.