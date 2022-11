Saarsport-Wahl 2022 : Kartenvorverkauf für „Wahl der Saarsportler“ startet am Dienstag – das steht auf dem Programm

Bahnrad-Olympiasiegerin Liss Klein aus Völklingen ist bei der Saarsportler-Wahl die große Favoritin. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Die Saarsportler-Wahl findet am 17. Dezember im Theater am Ring in Saarlouis statt. Der Kartenvorverkauf startet am 22. November. Was geplant ist.

Wer wird Saarsportlerin, Saarsportler und Saar-Mannschaft des Jahres? Diese Fragen werden im Rahmen einer großen Gala am Samstag, 17. Dezember, ab 18.30 Uhr im Theater am Ring in Saarlouis beantwortet. Der Verein Saarländische Sportjournalisten richtet die Gala und die Wahl aus.

Vorverkauf startet am 22. November

Die Karten für die Veranstaltung gibt es zum Preis von 25 € ab Dienstag, 22. November, unter www.ticket-regional.de.Im Preis enthalten sind sowohl die Galaveranstaltung im Theatersaal, als auch die Aftershowparty mit Fingerfood und Getränken im Foyer und dem Festsaal des Theater am Ring.

Die musikalische Gestaltung der Festveranstaltung übernimmt das Gunni-Mahling-Showensemble mit großem Orchester, in der anschließenden Aftershowparty übernimmt DJ Tom die musikalische Umrahmung. Diese Aftershowparty wird von einigen Gewerbetreibenden aus Saarlouis unterstützt.

Wer hat Chancen auf den Titel?

Die Abstimmung läuft noch. Aber es ist kein Geheimnis, dass die Radsportlerin Lisa Klein, die Fußballerin Lena Lattwein, die Badmintonspielerin Isabell Lohau und auch die Turnerin

Pauline Schäfer-Betz gute Chancen haben. Auch die Motorsportlerin Carrie Schreiner steht nicht chancenlos auf der Vorschlagsliste.

Bei den Männern könnte es ebenfalls eng werden. Frankfurts Torhüter und Nationalspieler Kevin Trapp, der bekanntlich aus Merzig kommt, steht hoch im Kurs. Auch der Marathon-Läufer Richard Ringer ist nach seinem Sensations-Schlussspurt bei den European Championship in München ein heißer Kandidat. Oder wird es doch Tischtennisspieler Patrick Franziska?

Bei den Mannschaften ist Dauerkandidat 1. FC Saarbrücken-TT sicher vorne zu erwarten. Das DLRG Völklingen hat gute Chancen und erstmals auch die SV Elversberg. Sie ist nach dem Aufstieg, dem Saarlandpokalsieg und der aktuellen Tabellenführung in der 3. Liga auch ganz vorne zu erwarten.

Die wichtigsten Infos zur „Wahl der Saarsportler“ auf einen Blick

Wann: 17. Dezember, 18.30 Uhr

Wo: Theater am Ring in Saarlouis