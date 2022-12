Gewinnerbekanntgabe auf Gala am 17. Dezember : Beste Sportlerin, bester Sportler, beste Mannschaft: Top 3 bei Wahl der „Saarsportler des Jahres 2022“ stehen fest

Die Mitglieder des „Vereins Saarländische Sportjournalisten“ und die Fachverbände des Landessportverbandes haben aus einer Vorschlagsliste die „Saarsportlerin“, den „Saarsportler“ und die „Saar-Mannschaft“ des Jahres gewählt. Die Sieger werden erst auf der großen Gala am 17. Dezember bekannt gegeben, aber die Top 3 stehen bereits fest.

