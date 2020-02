DFB-Pokal-Viertelfinale : Vorverkauf für Pokalauftritt des FCS startet am Dienstag

Vorverkauf für Pokalauftritt des FCS startet am Dienstag

Der Kartenvorverkauf für das DFB-Pokal-Viertelfinale des FCS gegen Fortuna Düsseldorf startet am kommenden Dienstag (18.02.2020). FCS-Mitglieder und -Dauerkartenbesitzer haben ein Vorkaufsrecht. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am kommenden Dienstag, 18. Februar, startet der Vorverkauf für den nächsten DFB-Pokalauftritt des Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken.

Für die Viertelfinal-Partie am Dienstag, 3. März, um 18.30 Uhr im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf können FCS-Mitglieder und -Dauerkartenbesitzer ab 12 Uhr von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, findet der Verkauf ausschließlich über den Fanshop (Katholisch-Kirch-Straße 15 in Saarbrücken) statt. Hierbei werden Mitglieder und Dauerkarteninhaber berücksichtigt, die bis zum 1. Januar 2020 registriert wurden.