später lesen 2. Volleyball-Bundesliga Süd TV Holz feiert bereits den achten Saisonsieg Teilen

Twittern







Die Volleyballerinnen des TV Holz haben am Sonntagnachmittag ihr Heimspiel in der 2. Bundesliga Süd gegen den TV Planegg-Krailling klar gewonnen. Die prowin Volleys schlugen das Liga-Schlusslicht in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken mit 3:1 (25:23 25:18 17:25 25:10). Für Holz war es bereits der achte Sieg im zehnten Saisonspiel. red