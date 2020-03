Volleyball : Volleyball: VSG Saarlouis ist weiter in Lauerstellung

Saarlouis In der Volleyball-Regionalliga der Damen liefern sich die VSG Saarlouis und der FC Wierschem weiter ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Die VSG fertigte am Sonntag zu Hause den Tabellenachten Eintracht Frankfurt mit 3:1 ab (25:19, 22:25, 25:22 und 25:16), Wierschem ebenso klar mit 3:1 den Liga-Fünften Hanau.

Damit verteidigten die Eifelaner ihren Ein-Punkt-Vorsprung an der Spitze. Das könnte sich am kommenden Wochenende aber ändern: Am Samstag (19.30 Uhr) muss Saarlouis zum Vorletzten HTG Bad Homburg. Wierschem hat am Sonntag beim Tabellenvierten Stadecken-Elsheim die deutlich schwierigere Aufgabe.