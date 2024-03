Erste Titelchance Lebacher Volleyball-Nationalspieler Moritz Reichert ist bereit für denkwürdigen Sommer

Moritz Reichert steht vor einem denkwürdigen Sommer. Der durch eine starke Platzierung bei den Olympischen Sommerspielen in Paris sogar noch denkwürdiger werden könnte. „Stimmt, da steht einiges an“, sagt der Profi-Volleyballer schmunzelnd. Der aus Lebach stammende Außenangreifer, der vor wenigen Tagen seinen 29. Geburtstag gefeiert hat, wird seine Freundin Lisanne heiraten. Anfang Juli steht die standesamtliche Hochzeit an, und im August, direkt nach den Sommerspielen (26. Juli bis 11. August), geht es dann auf Hochzeitsreise in die Flitterwochen.