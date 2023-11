Volleyball-Nationalspieler Saarländer Moritz Reichert für Olympia qualifiziert: „Das ganze Turnier war wie im Rausch“

So richtig kapiert hat Moritz Reichert das, was da vor knapp einem Monat in Brasilien passiert ist, immer noch nicht. „Man realisiert es schon etwas“, sagt der in Dudweiler geborene Volleyball-Profi über die sensationelle Olympia-Qualifikation der deutschen Volleyballer: „Was das aber wirklich bedeutet, werden wir erst nächstes Jahr wirklich verstehen.“