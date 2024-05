Moritz Reichert ist mit dabei Deutschland gegen Brasilien – Volleyball-Elite vor Olympia im Saarland

Lächelnd steht Moritz Reichert vor der Multifunktionshalle auf dem Saarbrücker Sportcampus. Der 1,95 Meter große Lebacher ist kürzlich zu kurzen Videodrehs gekommen, soll das Gesicht und Aushängeschild für ein ganz besonderes Großereignis werden. Denn am Sonntag, 21. Juli, wird die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft ihr einziges Spiel auf deutschem Boden vor Olympia austragen. Ab 14 Uhr fliegen in der Multifunktionshalle am Saarbrücker Stadtwald die Bälle übers Netz. Und das gegen einen Gegner, der zu den stärksten Teams der Welt gehört. Brasilien ist die einzige Nation, die bei allen olympischen Turnieren dabei war. 1992, 2004 und 2016 holten die Südamerikaner Olympia-Gold, 2002, 2006 und 2010 wurden sie Weltmeister.