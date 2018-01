Vikings siegen in letzter Sekunde

Footballer aus Minnesota greifen in den NFL-Playoffs nach historischer Chance.

Die New Orleans Saints sind in den Playoffs der Football-Profiliga NFL auf bittere Weise gescheitert. Ohne den Deutschen Kasim Edebali unterlag der Super-Bowl-Champion von 2010 in der Nacht zu Montag bei den Minnesota Vikings durch einen Touchdown in allerletzter Sekunde mit 24:29 und schied im Viertelfinale aus.

Wide Receiver Stefon Diggs fing beim letzten Angriff des Spiels einen Pass von Vikings-Quarterback Case Keenum aus 61 Yards und lief in die Endzone. Damit spielen die Vikings am kommenden Sonntag bei den Philadelphia Eagles und treten im Falle eines Halbfinalerfolgs als erstes NFL-Team zu Hause im Super Bowl an. Das Finale findet am 4. Februar im U.S. Bank Stadium von Minneapolis statt.

„Wir werden dauernd abgeschrieben. Niemand glaubt, dass wir es schaffen können“, sagte Diggs nach dem Sieg trotzig: „Jeder dachte, es ist vorbei. Ich höre nicht auf zu spielen, bis nur noch Nullen auf der Uhr stehen.“ Die Vikings führten zur Pause 17:0, doch New Orleans drehte das Spiel und lag 25 Sekunden vor dem Ende 24:23 vorn. Dann kam der große Moment von Diggs.

Der kommende Vikings-Gegner Philadelphia hatte sich am Samstag mit 15:10 gegen den Vorjahresfinalisten Atlanta Falcons durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale trifft Titelverteidiger New England Patriots nach einem 35:14 gegen die Tennessee Titans auf die Jacksonville Jaguars. Die Überraschungsmannschaft gewann mit 45:42 bei den Pittsburgh Steelers um Star-Quarterback Ben Roethlisberger.