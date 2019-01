später lesen Kobayashi holt Sieg Eisenbichler startet früh nach schwacher Quali Teilen

Twittern







Markus Eisenbichler hat zum Auftakt der dritten Station der Vierschanzentournee Schwächen gezeigt und bei der Qualifikation zum Bergiselspringen in Innsbruck am Donnerstag nur Platz 32 belegt. Damit steigt der Zweite der Gesamtwertung heute recht früh in den Wettkampf (14 Uhr/ARD und Eurosport) ein.