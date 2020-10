Beide Stamm-Innenverteidiger müssen aussetzen : Vier Ausfälle vor dem Spitzenspiel

Elversberg Elversbergs Trainer Horst Steffen muss in der Partie beim FSV Frankfurt improvisieren.

Vor dem Topspiel an diesem Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga Südwest plagen die SV Elversberg personelle Probleme. Um 19 Uhr ist die SVE als Fünfter der Tabelle zu Gast beim Dritten FSV Frankfurt. Mit Eros Dacaj, Luca Schnellbacher, Kevin Conrad und Torben Rehfeldt fehlen gleich vier Leistungsträger der vergangenen Wochen. Besonders bitter: Conrad und Rehfeldt sind die beiden Stamm-Innenverteidiger. Und mit Laurin von Piechowski bleibt nur noch ein Mann für den zentralen Abwehrbereich übrig.

SVE-Trainer Horst Steffen muss daher zum ersten Mal in dieser Saison richtig umbauen. Die Außenverteidiger Robin Fellhauer und Fabian Baumgärtel können genau wie der zentrale Mittelfeldspieler Patryk Dragon auch in der Innenverteidigung spielen. „Einer von den drei wird im zentralen Abwehrbereich spielen. Wer das sein wird, entscheide ich erst am Spieltag“, sagt Steffen.