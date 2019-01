später lesen Tennis Verletzter Zverev bangt um Start bei Australian Open Teilen

Der Weltranglistenvierte Alexander Zverev bangt um die Teilnahme an den Australian Open in Melbourne (14. bis 27. Januar). Der 21-Jährige sagte seinen Start bei der World Tennis Challenge in Adelaide nach einer am Montag im Training erlittenen Oberschenkelzerrung ab. sid