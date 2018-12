Dank Torjäger Thorgan Hazard bleibt Borussia Mönchengladbach erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Die Fohlen bezwangen im 400. Bundesliga-Spiel von Trainer Dieter Hecking den tapferen Aufsteiger 1. FC Nürnberg verdient mit 2:0 (0:0). Alassane Pléa (86.) machte den achten Sieg im achten Heimspiel für die Gladbacher perfekt. Hazard vergab zunächst einen Foulelfmeter kläglich (45.), ehe er doch noch sein neuntes Saisontor markierte (47.). Die Borussia verbuchte damit einen Vereinsrekord: Erstmals gewann der fünfmalige Meister sämtliche Heimspiele einer Hinrunde. Die Hecking-Elf geht damit gut gerüstet ins Topspiel am Freitag (20.30 Uhr) in Dortmund geht, die seit zehn Spielen sieglosen Nürnberger stecken dagegen weiter auf einem Abstiegsplatz fest.

Der VfL Wolfsburg ist weiter auf dem Weg nach oben und darf in dieser Form sogar von einer Rückkehr nach Europa träumen. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia gewann verdient mit 2:0 (2:0) gegen den Lieblingsgegner VfB Stuttgart und ist nun schon seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen.

Kapitän Josuha Guilavogui (24.) und Wout Weghorst (44.) trafen gegen die Schwaben, bei denen Kapitän Christian Zentner drei Tage nach dem plötzlichen Tod seines Vaters in der Startelf stand. Die effektiven Wolfsburger haben mit nun sieben Saisonsiegen schon kurz vor Weihnachten einen Dreier mehr auf dem Konto als in der gesamten Vorsaison und rücken vorerst um drei Punkte an die Champions-League-Plätze heran. Die Stuttgarter bekommen derweil ihre Auswärtsschwäche nicht in den Griff, das Team von Markus Weinzierl steckt weiter im Tabellenkeller fest.