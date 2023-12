Auch Fälle im Saarland bekannt Verdreckte Kabinen und Gewalt – fehlt es an Wertschätzung für Schiedsrichter?

Räume vom Typ Gefängniszelle, Dreck und Spinnweben in den Ecken, Schimmel in der Dusche – kaum jemand würde hier freiwillig einen Fuß hineinsetzen, geschweige denn duschen. Doch die Bilder, die Gerd Lamatsch auf seinem Instagram-Kanal „Schiedsrichterkabinen“ teilt, zeigen den Alltag, den viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in Deutschland erleben, den Spieler und Zuschauer aber nicht zu Gesicht bekommen.