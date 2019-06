Fußball-Aufstiegsrunde : Verband kippt Urteil: FSV doch nicht im Finale

Saarbrücken/Hemmersdorf Überraschende Wende im „Fall FC Rastpfuhl“: Der FCR darf mit seiner zweiten Mannschaft nun doch am Endspiel der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga an diesem Samstag (16 Uhr, in Schaffhausen) gegen den VfB Differten teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Wegen des Einsatzes des angeblich nicht spielberechtigten Jeremy Pahl war das Halbfinale des FC Rastpfuhl II gegen den FSV Hemmersdorf II (2:0) am Montag vom Verbandsgericht des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) eigentlich für Hemmersdorf II als gewonnen gewertet worden. Dagegen legte Rastpfuhl Berufung ein (wir berichteten mehrfach).

Der Hintergrund: Pahl wechselt kommende Saison zum 1. FC Saarbrücken II, der den Wechsel knapp 48 Stunden vor dem Aufstiegsrunden-Halbfinale via Internet beantragte. Mit dem Absenden dieser Unterlagen erlosch das Spielrecht von Pahl für Rastpfuhl mit sofortiger Wirkung. Allerdings hätte der FCS den Wechsel gar nicht online beantragen dürfen. Die Blau-Schwarzen sind sich mit dem Akteur zwar über einen Transfer einig, allerdings war die dafür notwenige Abmeldekarte des Mittelfeldspielers noch nicht unterschrieben worden.

Dies bestätigten die „Molschder“ dem Verbandsgericht vor der Berufungsverhandlung schriftlich. Ein entscheidender Faktor für die Kammer, ihr erstes Urteil zu revidieren. „Der entsprechende Spielerwechsel von Jeremy Pahl vom FC Rastpfuhl war vom neuen aufnehmenden Verein 1. FC Saarbrücken nicht vollständig und damit nicht rechtskonform gestellt worden und somit ungültig“, heißt es in einer vom SFV verfassten Pressemitteilung.