Saarbrücken Die Verantwortlichen des 1. FC Saarbrücken müssen die Drittliga-Saison planen – und stoßen dabei auf einige Unwägbarkeiten.

Wann der DFB-Pokal-Halbfinalist und Drittliga-Aufsteiger wieder in den Trainingsbetrieb einsteigt, ist ebenso offen wie die Frage, wer denn bei der ersten Übungseinheit noch zum Verein gehören wird. „Marcus Mann, Dieter Ferner und ich werden uns in den kommenden Tagen zusammensetzen und schauen, welche Möglichkeiten wir haben“, sagt FCS-Trainer Lukas Kwasniok, „ich werde meine Wünsche äußern, Marcus seine Vorschläge machen. Und dann schauen wir, dass wir auf einen guten Weg kommen.“

In die Karten schauen lassen will man sich aber noch nicht. „Wir haben ein verlässliches Grundgerüst, aber wir müssen schauen, was die U23-Regelung angeht und wollen da nicht nur Spieler holen, weil sie jung sind“, sagt Kwasniok: „In diesen Zeiten macht es auch Sinn, Spielertypen zu verpflichten, die mehr als eine Position spielen können und das nicht nur als Notnagel. Ein linker Innenverteidiger, der linker Verteidiger kann oder ein Neuner, der auch Zehner kann. Zum Beispiel.“

Das wäre einer wie Sebastian Jacob. Der Vertrag des besten FCS-Torjägers (17 Treffer in 19 Liga-Spielen) läuft aus. Allerdings gab es beim Saarlouiser ebenso wie bei Mittelfeldmann Kianz Froese zuletzt positive Signale, die Zusammenarbeit fortzusetzen. „Wir waren mit beiden in guten Gesprächen“, sagt Mann, „wir müssen nun aber erst die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abwarten, ehe wir Dinge finalisieren können.“

Der FCS hat zwar weit über fünf Millionen Euro im DFB-Pokal eingenommen, Schatzmeister Dieter Weller arbeitet aber weiter seriös und zurückhaltend. „Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Einnahmen geht als verdiente Prämie an Spieler und Funktionsteam. Der Rest des Geldes reicht, um unsere Schulden und die bisher aufgelaufenen Schäden durch Corona abzudecken“, sagt der Honorar-Professor, „wir wissen nicht, in welchem Stadion wir spielen werden und ob wir Zuschauer haben dürfen. Wir können nicht sagen, was wir genau Sponsoren anbieten können. Die 3. Liga hat kein Einnahme-, sondern ein Ausgabe-Problem. Darum sind wir auch gut beraten, nicht mehr auszugeben als wir in der Spielzeit einnehmen können.“