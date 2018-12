Alpin-Star Lindsey Vonn wird im Januar in den Weltcup-Zirkus zurückkehren. Das gab die 34 Jahre alte US-Amerikanerin am Dienstag bekannt. Vonn hatte den Start der WM-Saison wegen einer erneuten Knieverletzung verpasst. „Ich habe letzte Woche den Weihnachtsmann getroffen und ihm meine Wünsche mitgeteilt“, schrieb Vonn zu einem Video, das sie im Plausch mit „Santa Claus“ zeigt: „Und es sieht so aus, als bekäme ich ein verfrühtes Geschenk. Ich kann bald wieder Ski fahren. Ich habe grünes Licht, um im Januar zu starten.“

Ihre Rückkehr könnte Vonn bei den Hochgeschwindigkeitsrennen in St. Anton/Österreich am 12. und 13. Januar feiern. Bis zur WM im schwedischen Åre (5. bis 17. Februar) stünden danach in Cortina d’Ampezzo (Italien) und Garmisch-Partenkirchen noch zwei weitere Wochenenden mit je einer Abfahrt und einem Super-G an.

Im Video verspricht der Weihnachtsmann Vonn, dass sie ihr Ziel von mindestens fünf weiteren Weltcup-Siegen erreichen werde. Damit würde Vonn den Rekord von Ingemar Stenmark (Schweden/86 Siege) überbieten, den perspektivisch auch der Österreicher Marcel Hirscher (62) ins Visier genommen hat. Die von Verletzungen gebeutelte Vonn hatte zuletzt angekündigt, ihre Laufbahn im Dezember 2019 bei ihren Lieblingsrennen in Lake Louise beenden zu wollen.

In Vonns Abwesenheit hat sich Michaela Wenig am Dienstag mit einem überraschenden fünften Platz bei der Abfahrt in Gröden für die WM qualifiziert. Die 26-Jährige vom SC Lenggries war so gut wie noch nie in ihrer Karriere und hatte auf Siegerin Ilka Stuhec nur 0,89 Sekunden Rückstand. Kira Weidle belegte den achten Platz und bestätigte gut zwei Wochen nach ihrem dritten Platz von Lake Louise ihre gute Form. Für Weltmeisterin Stuhec aus Slowenien war es der erste Sieg seit ihrem Kreuzbandriss. Sie gewann vor Nicol Delago (Italien) und Ramona Siebenhofer (Österreich).