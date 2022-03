Regionalliga : Unentschieden: SV Elversberg patzt gegen Bahlingen, bleibt aber ganz vorne

Foto: Heiko Lehmann

Spiesen-Elversberg Nach drei Siegen in Folge musste die SV Elversberg an diesem Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den Bahlinger SC einen Rückschlag hinnehmen.

Im Heimspiel gegen den Bahlinger SC kam die SV Elversberg nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus und musste dabei zweimal einen Rückstand egalisieren.

SVE-Trainer Horst Steffen war nach seiner Corona-Erkrankung wieder zurück an der Außenlinie musste aber corona-bedingt auf Rechtsverteidiger Robin Fellhauer verzichten. Er wurde durch Gabriel Weiß ersetzt. Wieder zurück im SVE-Kader ist Kapitän Kevin Conrad nach einem Innenbandanriss im Knie. Er nahm in dieser Woche das Training auf und saß gegen Balingen auf der Bank.

Den Eindruck des Banksitzens hatte man zu Beginn des Spiels übrigens von der gesamten SVE-Mannschaft. Der Bahlinger SC war vor 1537 Zuschauern an der Kaiserlinde das spielbestimmende Spiel und ging durch einen Zwölf-Meter-Schuss von Yannick Häringer in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Danach wurde die SVE endlich wach und die Show von Kevin Koffi begann. Nach einer Flanke von Israel Suero erzielte Koffi das Tor des Monats und sorgte mit einem perfekten Fallrückzieher aus sieben Metern für das 1:1 (22.).

Nur fünf Minuten später setzte sich Koffi im Strafraum gegen drei Bahlinger durch und schoss aus der Drehung das 2:1. Die Führung bedeutete aber bei weitem nicht, dass die SVE wieder in der Spur war. Im Gegenteil: Die SVE-Abwehr wirkte nach neun Spielen in Folge mit nur einem Gegentor ziemlich unsicher und fast jeder Abschluss der Bahlinger passte. In der 40. Minute traf Ivan Novakovic aus 18 Metern zum 2:2 und in der 45. Minute war es erneut Häringer, der eine Flanke durch den SVE-Strafraum ungehindert zum 2:3 nutzte. Ein Spektakel an der Kaiserlinde, das es so schon lange nicht mehr gab.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Koffi, der die SVE zurück ins Spiel brachte. In der 59. Minute konnte der Stürmer von der Elfenbeinküste nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden und den fälligen Elfmeter verwandelte Israel Suero zum 3:3. Jetzt stürmte die SVE bedingungslos nach vorne, kam aber nur selten durch die starke Abwehr der Bahlinger durch.

In der 74. wurde Luca Schnellbacher im Gästestrafraum gefoult, aber Schiedsrichter Fabian Schneider pfiff keinen Elfmeter. Auch nicht in der 81. Minute als der für Koffi eingewechselte Valdrin Mustafa elfmeter-reif gefoult wurde. Klaren Torchancen der SVE blieben bis zum Ende aus und so musste sich die SVE mit dem 3:3 und einem Punkt aus dem Heimspiel zufrieden geben. Ein Punkt, der die SVE aber in der Position des Spitzenreiters der Liga lässt. Allerdings nur noch wegen des besseren Torverhältnisses – der SSV Ulm ist punktgleich mit der SVE.