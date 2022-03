Fußball-Regionalliga : Unentschieden: FC Homburg mit magerer Nullnummer gegen die TSG Balingen

Foto: Andreas Schlichter

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg kann unter Trainer Timo Wenzel gegen die TSG Balingen anscheinend nicht gewinnen. Nach zwei Niederlagen in den letzten beiden Gastspielen bei den Schwaben mussten sich die Grün-Weißen am Samstagnachmittag im Heimspiel mit einer mageren Nullnummer begnügen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Benedyczuk

Vor 767 Zuschauern im Waldstadion schaffte es der FCH über 90 Minuten zu selten, sich vor dem Gästetor gelungen in Szene zu setzen. Auf eine glasklare Torchance der Heimelf warteten die Besucher vergeblich. Stattdessen hinterließen die mit zunehmender Spieldauer immer mutiger werdenden Gäste über weite Strecken sogar den gefährlicheren Eindruck. Für die weiter sechstplatzierten Homburger (47 Punkte) war das zweite Remis in Folge ein enttäuschendes Ergebnis und eine insgesamt missglückte Generalprobe für den anstehenden Höhepunkt im Saarlandpokal am Mittwoch gegen den Erzrivalen 1. FC Saarbrücken.

Homburgs Trainer Wenzel nahm gegenüber dem 1:1 im Gastspiel beim Bahlinger SC eine personelle Änderung vor: Anstelle von Mehmet Bagci, der wegen der personellen Engpässe beim FCH am Kaiserstuhl sein Startelf-Debüt gegeben hatte, kehrte gegen Balingen Serkan Göcer nach verbüßter Gelbsperre zurück in die Anfangsformation. Er übernahm den Part des Rechtsverteidigers, während Tim Stegerer wieder auf seiner angestammten linken Seite zum Einsatz kam.

Lesen Sie auch Veranstaltungen mit Gefährdungsrisiko : Bei welchen Fußballspielen die Polizei im Saarland Drohnen einsetzt

Das Spiel begann bei strahlendem Sonnenschein über dem Waldstadion doch ziemlich verhalten. Die Gastgeber waren um Spielkontrolle bemüht, konnten gegen eher tief stehende Balinger aber zunächst keine zwingenden Aktionen heraufbeschwören. Stattdessen machten die Gäste in der Anfangsphase sogar den gefährlicheren Eindruck, wenngleich auch sie nicht zu großen Möglichkeiten kamen. Die beste Homburger Szene resultierte aus einem schönen Anspiel von Markus Mendler auf Shako Onangolo, der sich rechts im Strafraum aber zu weit abdrängen ließ und mit seinem abgefälschten Schuss nur das Außennetz traf (12.). Kurz darauf blieb der Pfiff von Schiedsrichter Felix Berger nach einer Begegnung von Mendler mit Balingens Tim Wöhrle im TSG-Strafraum zurecht aus (14.). In dieser Phase wurde das Spiel der Hausherren aber zunehmend druckvoller.

In der 18. Minute folge eine kuriose Szene: Balingens Schlussmann Marcel Binanzer leistete sich eine Schwäche in der Ballverarbeitung und hätte sich den Ball beinahe ins eigene Netz gelegt. Gerade so konnte er die Kugel noch von der Linie kratzen, wobei es sogar den Anschein hatte, als wäre der Ball bereits hinter der weißen Markierung gewesen. Den Klärungsversuch des Torwarts verpasste der anlaufende Marco Hingerl nur knapp (18.). Es war der Auftakt zu turbulenten Minuten. Mendler ging nach Doppelpass mit Hingerl halbrechts Richtung Tor, wählte im Strafraum statt des eigenen Abschlusses aber den Querpass, woraufhin die Szene verpuffte (19.). Auf der Gegenseite reagierte FCH-Torwart Krystian Wozniak bei einem langen Ball auf Balingens Torjäger Jan Ferdinand aufmerksam und blockte den frei vor ihm auftauchenden Gästeangreifer (23.). Direkt im Anschluss verließ Wozniak dann eher unmotiviert sein Tor, hatte Glück, dass die Kollegen einen Abschluss aufs verwaiste Tor zunächst verhinderten, ehe Balingens Jonas Meiser den Ball am Kasten vorbeisetzte (25.).

Gegenüber verfehlte Patrick Dulleck das Gästetor nach starker Vorarbeit von Onangolo mit seinem Versuch im Strafraum nur knapp (27.). Nach einer knappen halben Stunde fand Mendler mit seiner Ecke von rechts den Kopf von Innenverteidiger Jonas Scholz, der aber nicht genug Druck hinter seinen Versuch bekam und an Binanzer scheiterte (29.). Auf der anderen Seite kamen auch die Gäste nach Standards und schnellen Umschaltmomenten immer wieder zu gefährlichen Ansätzen und Szenen. Die Homburger probierten es in den Minuten vor der Pause zu sehr durch die dicht gestaffelte Mitte des Gegners, statt das Spiel in die Breite zu sehen. Bis auf einen Abschluss von Patrick Dulleck vom Strafraumrand, dessen Flachschuss aus der Drehung Binanzer sicherheitshalber zur Ecke lenkte (40.), und einen Versuch von Tim Stegerer, der vom TSG-Schlussmann ebenfalls entschärft wurde (44.), passierte bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr viel.

Zur zweiten Halbzeit nahm Wenzel eine Änderung vor: Für den wohl angeschlagenen Dulleck kam Winterneuzugang Mounir Bouziane, der zuletzt mit Wadenproblemen ausgefallen war, neu in die Partie. Bouziane war es dann auch, der nach dem Seitenwechsel die erste gute Chance verbuchte. Nach einer schönen Rechtsflanke von Göcer kam er im Zentrum völlig frei zum Kopfball, platzierte die Kugel aber genau auf TSG-Torwart Binanzer, der keine Mühe hatte, den Ball zu parieren (51.). Ansonsten taten sich die Grün-Weißen weiter extrem schwer mit den defensiv kompakt stehenden Gästen, die ihrerseits im Konter immer wieder Nadelstiche setzten und die Homburger Abwehr in Verlegenheit brachten. Mit zunehmender Spielzeit wurde Balingen auch immer mutiger und übernahm phasenweise sogar selbst die Spielregie.

Es benötigte eine Ecke, damit auch die Homburger nach längerer Zeit wieder eine Torannäherung verbuchten – und wieder stand Bouziane im Mittelpunkt. Mendler zirkelte den Standard von der rechten Seite lang auf den zweiten Pfosten, wo Bouziane das Leder herunternahm, mit seinem leicht abgefälschten Schuss aber nur das Außennetz traf (66.). Ansonsten blieb das Homburger Spiel insgesamt zu statisch und einfallslos. In der 73. Minute kombinierten sich die Gastgeber mal schön durch, doch Kapitän Patrick Lienhard platzierte seinen Versuch von der Strafraumgrenze genau auf TSG-Keeper Binanzer. In dieser Phase wurde die Unzufriedenheit auf den Rängen immer größer – und Balingen wagte immer wieder freche Vorstöße: Pedro Almeida startete rechts durch, fand mit seiner Hereingabe den mit aufgerückten Jonas Vogler, der kurz vor dem Tor aber nicht genug Druck auf den Ball bekam und Wozniak so nicht vor Probleme stellte (76.). Nachdem Mart Ristl bei seiner Kopfballchance den Ball nicht richtig getroffen hatte (78.), brachte Wenzel mit Abdul Sankoh und Niklas Doll anstelle von Onangolo und Hingerl für die Schlussminuten neues Personal (79.). Nach einem Balinger Versuch ans Außennetz durch Wöhrle (86.) gab kurz vor Ende auch der zuletzt krank vermisste Philipp Schuck sein Comeback (87.). Am aus Homburger Sicht enttäuschenden Ausgang änderte sich daraufhin aber nichts mehr.