Radsport : Ukrainer Ponomar gewinnt zweite Etappe

Saarbrücken Der Ukrainer Andrii Ponomar hat die zweite Etappe der Junioren-Radrundfahrt Trofeo gewonnen. Ponomar siegte bei der in Neunkirchen gestarteten Etappe mit Ziel in Münchwies nach 111 Kilometern vor dem Schweden Hjalmar Klyver und übernahm auch die Führung in der Gesamtwertung.

