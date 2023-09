Testspiel an diesem Freitag gegen die Ukraine „Im Ludwigspark noch nie verloren“ – Ex-Elversberger Woltemade kommt mit der U21 ins Saarland

Er war der herausragende Spieler der SV Elversberg in der abgelaufenen Spielzeit in der 3. Fußball-Liga – und das nicht nur wegen seiner Körpergröße von fast zwei Metern. Nick Woltemade erzielte in 31 Liga-Spielen zehn Treffer, bereitete neun weitere direkt vor und hatte damit entscheidenden Anteil am Durchmarsch der „Elv“. Nicht von ungefähr also wählten seine Berufskollegen den 21-jährigen gebürtigen Bremer zum Spieler der Saison. „Natürlich hat man sich sowas erhofft. Aber dass es dann so aufgeht – für mich und den Verein – war so nicht abzusehen“, sagt Woltemade, der mit der deutschen U21-Nationalmannschaft genau in dem Saarbrücker Hotel Quartier bezogen hat, in dem er auch zu Beginn seiner Zeit bei der SVE gewohnt hatte: „Ich denke oft an diese schöne, emotionale und erfolgreiche Zeit zurück.“