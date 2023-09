Länderspiel in Saarbrücken U21 mit Woltemade in Saarland

Neuer Jahrgang, neue Mannschaft, neue Chancen: U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat den Kader für die ersten beiden Länderspiele der Saison nominiert, in denen das Team zunächst einen Test am 8. September (18.15 Uhr/Pro7 Maxx) im Saarbrücker Ludwigsparkstadion gegen die Ukraine absolviert. Darauf folgt am 12. September (19 Uhr/Pro7 Maxx) in Pristina das erste EM-Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Kosovo. Weitere Gegner auf dem Weg zur kommenden U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei sind Israel, Polen, Bulgarien und Estland.