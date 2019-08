Blindenfußball : Der Kick in völliger Dunkelheit

Saarbrücken Die U 19-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken durfte ausprobieren, wie es ist Blindenfußball zu spielen. „Man hat ständig Angst, dass man irgendwo dagegen läuft“, sagte FCS-Akteur Jonathan Kauf nach der beeindruckenden Erfahrung.

Die U 19 des 1. FC Saarbrücken hatte am Montag die Gelegenheit, in die Welt des Blindenfußballs hineinzuschnuppern. Am kommenden Samstag, 31. August, findet auf dem Tiblisser Platz in Saarbrücken das Finalturnier um die deutsche Blindenfußball-Meisterschaft statt (siehe Info-Kasten). Aus diesem Anlass kam eine Delegation von blinden Fußballern und Organisatoren ins Saarland, um ihre Art Fußball vorzustellen.