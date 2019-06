Benjamin Becker : „Das war alles andere als ein PR-Gag“

Benjamin Becker hat als Tennis-Profi ein ATP-Turnier gewonnen und stand in der Weltrangliste auf Platz 35. Der 37-Jährige war als Neuzugang des TZ DJK Sulzbachtal verkauft worden. Spielen wird er in dieser Saison nicht. Foto: dpa/Gerry Penny

Sulzbach Mit der Verpflichtung des früheren Tennis-Profis Benjamin Becker sorgte das Tenniszentrum Sulzbachtal für mächtig Aufmerksamkeit. Nun steht fest: Der Orscholzer wird in der jetzt beginnenden Regionalliga-Saison gar nicht spielen.

Das Tenniszentrum (TZ) DJK Sulzbachtal startet mit einem Doppelspieltag in die Saison der Regionalliga Südwest. Gegner an diesem Samstag, 15. Juni, um 11 Uhr in Sulzbach auf der Anlage am Schnappacher Weg ist die TK GW Mannheim II. An diesem Sonntag, 16. Juni, tritt das TZ um 11 Uhr bei Zweitliga-Absteiger TV Rüsselsheim-Haßloch an. Nicht spielen wird trotz Ankündigung Ex-Profi Benjamin Becker.