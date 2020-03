Handball-Saarlandliga : HSG TVA/ATSV Saarbrücken demonstriert ihre Stärke

Saarbrücken/Fischbach Der Handball-Saarlandligist deklassiert den HSV Herzig/Hilbringen. Die HSG Dudweiler-Fischbach unterliegt der HG Saarlouis II.

Es war eine Demonstration der Heimstärke: Mit 29:21 (16:9) deklassierte die HSG TVA/ATSV Saarbrücken den Tabellenzweiten der Handball-Saarlandliga HSV Merzig/Hilbringen. „Wir wollten uns vor der Partie nicht über den Gegner unterhalten, sondern uns wieder auf unser Spiel konzentrieren“, sagte HSG-Trainer Andreas Birk: „Wir können nur Erfolg haben, wenn jeder mitmacht, jeder 60 Minuten konzentriert ist.“ Das wird Rückraumspieler Maurice Kopp für den Rest der Saison nicht mehr sein können. Er zog sich einen Außenbandriss zu und fehlte in einem Spiel, dem der Begriff „intensiv“ nicht gerecht wird. „Faires, körperbetontes Spiel ist doch gar kein Thema“, sagte Saarbrückens David Nukradze. Der Modellathlet in der Abwehrmitte der HSG ist kein Kind von Traurigkeit. Doch was am Samstag in der Rastbachtalhalle ablief, war auch für ihn zuviel des Guten: „Als wir klar in Führung waren, haben die nur noch zugeschlagen. Ins Gesicht. Oder von Hinten. Das ist unsportlich und gehört nicht in die Halle.“ Dass Saarbrückens Nicolas Gilcher ausgeschlossen wurde, weil er den gegnerischen Torwart beim Siebenmeter am Kopf getroffen hatte (35. Minute), gehört aber auch zur Geschichte des Spiels. Die Schiedsrichter Thomas Schmitt und Jan-Oliver Montag hatten es schwer, verzettelten sich aber oft dabei, Zwischenrufe von den Bänken zu ahnden, statt sich um die Unsportlichkeiten auf dem Feld zu kümmern. Tiefpunkt war die Tätlichkeit von Merzigs Philipp Henkel an Nukradze (55. Minute). Der Ball war bereits gespielt, als er im Stil eines Karatekämpfers einflog: Ein Tritt in Kniehöhe, ein Schlag ins Genick. Die Unparteiischen beließen es bei einer Zeitstrafe. „Sie pfeifen in der Regel sehr kleinlich, aber korrekt. Diesmal hätten sie die ein oder andere Situation sicher härter bestrafen müssen“, sagte Birk: „Aber wir wussten, dass Merzig sehr körperbetont spielt und auch mal ein dreckiges Foul macht.“ Seine Mannschaft führte schnell mit 4:1. Die Abwehr arbeitete gut und hatte mit Florian Schröder einen starken Rückhalt im Tor. Bis zur Pause hielt er sechs schwere Bälle. Kapitän Daniel Konrad war mit sechs Toren bester Werfer der Gastgeber, die sich kurz nach der Pause eine Schwächephase leisteten. „Da hatten wir kurz Probleme, haben dann aber schnell die Kurve gekriegt. Wir sind zu Hause einfach sehr stark, tun uns leider auswärts immer schwer“, sagte Nukradze, „jetzt geht es nach Dudweiler, das wird ein echtes Derby.“