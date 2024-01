3. Handball-Liga TV Homburg tankt Selbstvertrauen

Aufatmen beim TV Homburg: Vor dem mit Spannung erwarteten Derby in der 3. Handball-Liga bei der HG Saarlouis feierte der Aufsteiger am Samstag mit dem 31:26 (17:13) gegen Friesenheim-Hochdorf II den vierten Saisonsieg. „Das war wichtig, um den Anschluss zu halten“, sagte Trainer Steffen Ecker nach dem zweiten Heimsieg in Folge für das Schlusslicht. Die Basis legte der TVH gleich zu Beginn. Zwei Mal Peter Gohl, Robin Egelhof und Topwerfer Yves Kunkel (zehn Tore, 4/4 Siebenmeter) sorgten für einen perfekten 4:0-Auftakt, von dem die Gastgeber vor 300 Zuschauern im Anschluss zehrten. „Wir hatten sofort eine aggressive, gute Abwehr, dazu einige Torhüterparaden und somit gleich ein gutes Gefühl“, lobte Ecker. Den frühen Vorsprung – Jan-Ole Schimmel traf nach 14 Minuten zum 8:2 – verwalteten die Honigdachse die meiste Zeit souverän.