3. Liga Handball „Ziel sofortiger Wiederaufstieg“ – TV Homburg steht vor dem Abstieg aus der 3. Liga

„Die Planung läuft schon länger zweigleisig. Wir werden in der Regionalliga ein Team haben, das in der Lage ist, unser Ziel sofortiger Wiederaufstieg zu schaffen“, sagte Ecker. In Köln sah er „ein Spiegelbild der kompletten Saison. Wir haben das Spiel erneut in den letzten Minuten hergegeben.“